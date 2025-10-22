Спортни новини 22.10.2025 г.

Ще ви представим водещия на спортните новини Радостин Любомиров и неговия син Алекс. Те разказаха в специално интервю за детските новини как спорта ги мотивира и кой ги вдъхновява.
Резултати от Шампионската лига:
- Арсенал победи Атлетико Мадрид с 4:0. Всички голове бяха през втората част, а тимът на Микел Артета продължава без допуснат гол от началото на турнира.
- Нюкасъл разгроми Бенфика с 3:0 у дома.
- Манчестър Сити победи Виляреал с 2:0.
- Байер Леверкузен загуби от носителя на купата ПСЖ със 7:2.
- Барселона победи Олимпиакос с 6:1.
- ПСВ Айндховен победи Наполи с 6:2.
- Реал Мадрид играе с Ювентус тази вечер.