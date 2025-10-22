Новините 22.10.2025 г.

Акценти за деня:

СВЯТ

Развития около обира в Лувъра

Лувърът отвори врати два дни след "обира на века". Прокуратурата съобщи, че откраднатите бижута са на стойност 88 милиона евро. Два дни след обира няма следа от крадците и експертите се опасяват, че бижутата може да са претопени.

Meta въвежда родителски контрол за AI чатботове

Meta, компанията зад Facebook и Instagram, обяви нови инструменти. Те позволяват на родителите да наблюдават и да се намесват в начина, по който децата им използват чатботове с изкуствен интелект. Целта е подобряване на безопасността на децата онлайн.

У НАС

Сензори за качество на въздуха в две училища в Димитровград

Сензори, измерващи качеството на въздуха, са поставени в класните стаи на две училища в Димитровград. Инициативата е на младите хора от "Дишай, Димитровград".

Полицаи от Козлодуй осиновиха куче

Полицаи от Козлодуй спасиха куче от жестоко отношение и го осиновиха. Униформените се отзовали на сигнал за насилие над домашен любимец. Извели животното от жилището и решили да не го оставят в приют, а да го вземат със себе си. Кучето, на име Цезар, е щастливо с новите си стопани и новия си дом – районното полицейско управление.