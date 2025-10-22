Лувърът отваря врати след "обира на века"

Лувърът отвори врати два дни след "обира на века". Прокуратурата съобщи, че откраднатите бижута са на стойност 88 милиона евро. По-голямата загуба е за историческото наследство на Франция. Откраднати са 8 бижута от френската монархия – тиари, огърлици, обеци и брошки, подарени от Наполеон и Наполеон III на съпругите им.

Два дни след обира няма следа от крадците и експертите се опасяват, че бижутата може да са претопени. В социалната мрежа Threads беше публикувано клипче, което иронизира кражбата, показвайки как експонатите сами се защитават.