ИЗВЕСТИЯ

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са предизвикателствата пред НС

от БНТ , Източник: БТА
У нас
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са предизвикателствата пред НС
Снимка: БТА
Пред парламента стоят няколко предизвикателства - първото ще бъде бюджетът за 2026 г. и второто - плавното преминаване към еврото. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова в изказване по време на XVI конгрес на партия "Българска социалдемокрация – Евролевица".

По думите ѝ, третото предизвикателство ще е как бизнесът и хората да не получат "шокови удари" в процеса по приемане на еврото. Левите решения са нашият по-добър отговор за това, че можем да живеем в по-справедливо и по-социално общество, каза Киселова.

Влизането в еврозоната, където всички държави имат друг тип данъчно облагане, ще постави по нов начин въпроса за това да се намали разтворилата се сериозна ножица за доходите, коментира тя.

Киселова отчете ролята на "БСП – Обединена левица" в управлението:

"Това, което успяхме да направим, е да има декларация на Народното събрание, че не изпращаме български военнослужещи в конфликта в Украйна. Поставихме въпрос, който мисля, че е много важен, и той е България да има независимост при енергийните си проекти", посочи тя.

По думите ѝ коалицията успява да съдейства за това "в определени критични ситуации да има и социален аспект в публичните финанси".

#Бюджет 2026 #еврото в България # Наталия Киселова #България и еврото

