Локомотив Пловдив се цели в нова златна страница в историята си при дебюта в НБЛ

След изключителния златен требъл през миналия сезон, Локомотив Пловдив дебютира на най-високото стъпало в родния баскетбол - Националната баскетболна лига.

В рамките на три сезона "черно-белите" спечелиха шест трофея, не загубиха нито един финал и заслужено намериха място в баскетболния елит на България, където миналата седмица завоюваха и първата си победа.

Локомотив Пловдив счупи каръка в НБЛ след лекция срещу Шумен

Пред камерата на БНТ за предаването "България в 60 минути" застанаха президентът на клуба Евелин Парасков и старши треньорът Асен Николов.

Това, което предстои за баскетболен клуб Локомотив Пловдив оттук нататък, са само успехи. Всичко, което заявихме през миналия сезон, го изпълнихме. Първата крачка, която искахме да направим, и тя вече е факт, е да имаме конкурентен отбор в НБЛ. След първите три кръга, ние това нещо вече го доказахме и въпреки че загубихме първите две срещи, ние се противопоставихме и играхме като равни срещу едни от най-силните отбори в лигата - Балкан Ботевград и Черно море, които имат шампионски амбиции. Първата домакинска победа също вече е факт - над отбора на Шумен през миналата седмица. Така че ние вървим устремено и няма какво да ни спре", сподели Парасков.

"Определено беше предизвикателство да поема отбора, тъй като самото име Локомотив Пловдив трябва да бъде защитено. Лично моите амбиции винаги са много високи, винаги искам да побеждам във всяка една среща и условията и атмосферата, които са създадени от ръководството на клуба, предразполагат към това нещо. Събрахме и добра група играчи, с които дори мога да кажа, че е доста лесно да се работи, в приятна обстановка. Смятам, че ще изградим с времето един конкурентоспособен отбор, дори и един от най-силните в елита", добави Николов.

Двамата си пожелаха и победа в следващия кръг срещу Берое, която ще бъде първа като гост за Локомотив в най-високото стъпало на българския баскетбол.

