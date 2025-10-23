БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС

Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тази тема предизвика бурен дебат в пленарна зала

Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Окончателно - депутатите отхвърлиха ветото на президента върху Закона за Държавна агенция национална сигурност. Така председателят на агенцията ще се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, вместо да се назначава с указ на държавния глава.

Въпросът от кого да се назначава председателят на ДАНС, отново предизвика бурен дебат в пленарна зала. От опозицията се обявиха срещу промените в закона.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: Ние не подкрепяме тази промяна, тя е изцяло в интерес на това Пеевски да си инсталира някой негов председател - дали ще е Деньо Денев или Антон Славчев предстои да проверим. Но единият от аргументите , който у пр. изтъкват - то трябва да има титуляр , за да сме по-сериозни пред нашите партньори, представяте ли си колко сериозно ще изглеждаме пред САЩ ако сложим човек санкциониран по "Магнитски", те ще спрат да ни споделят каквато и да е информация.

Костадин Костадинов, "Възраждане": Поредният закон, който ние правим за определен човек, и този човек се казва Деньо Денев, който е човек на Пеевски и който ще изпълнява негови заповеди - това е истината. Естествено е в този случай ние да гласуваме против тази поправка, естествено е и вече сме направили съответното искане до КС.

Николай Радулов, МЕЧ: Предлагате в закона нещо, което ще доведе службите да се управлява от мнозинството в парламента. И нищо че са няколко партии, има един ръководител - Пеевски.

Стигна се и до сблъсък между опозиция и управляващи:

Бойко Рашков, ПП-ДБ: Отнемането на правомощия на президента е изява на политическа омраза към един човек. Защо се страхуват от президента? Защо му се отнемат правомощия, които досега той е имал? Защо му отнемат правомощия с участието на ГЕРБ? През 2015-а те аргументираха връщането на правомощията му с факта, че президентът има балансираща роля.

Маноил Манев, ГЕРБ - СДС: Снощи дойдохте на комисия и избълвахте същите фрази с една цел - да си гарантирате следваща политическа сила при президента и той да ви хареса. Няма да ви хареса! Да знаете!

От ГЕРБ-СДС увериха, че промяната е правилна и няма да се стигне до повторна такава.

Бойко Борисов: Не, няма. Така трябва да бъде - парламентарна република.

С подкрепата на 127 депутати председателят на ДАНС окончателно ще се избира от парламента.

Той също така вече ще има трима, вместо двама заместници.

