Локомотив Пловдив счупи каръка в НБЛ след лекция срещу Шумен

Дебютантите в родния баскетболен елит не дадоха шанс на "жълто-зелените".

локомотив пловдив шумен нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Локомотив Пловдив се поздрави с първа победа от началото на сезона в НБЛ. Момчетата на Асен Николов нямаха спиране срещу Шумен след 96:59 в мач от третия кръг. В зала "Сила" тимът от Пловдив си гарантира успеха с шеметно начало, чрез което до голяма степен обезличи играчите на Драган Костич, нанасяйки им втора поредна загуба.

Така "черно-белите" имат една победа и две загуби при дебюта си в родния елит. От своя страна "жълто-зелените" вече са с две поражения. На 27 октомври (понеделник) Локомотив ще има гостуване на Берое Стара Загора, а два дни по-рано Шумен ще приеме Ботев 2012.

Дъвърл Рамзи, Калил Милър и Шоу Андерсън бяха в основата на шеметния старт за домакините, които за отрицателно време поведоха с внушителна разлика. Гостите се намираха в нокдаун и по никакъв начин не успяха да отвърнат на удара, което допълнително улесни „черно-белите“ да си осигурят разлика от 21 точки след 10 минути игра.

„Жълто-зелените“ поставиха доста по-добро начало на втората част и съумя да стопи изоставането си до известна степен с помощта на Костадин Лазаров, Антонио Уеб и Джейлън Бар. „Смърфовете“ спряха пропадането си на бърза ръка чрез успешните стрелби зад дъгата на Йоанис Кикрилис и Андерсън, за да се изстрелят на голямата почивка при 51:33.

Милър напомни за себе си при подновяването на играта, а тимът от Пловдив направи преднината си още по-внушителна и погледна смело към победата. Отборът на Шумен този път не бе в състояние да отговори и дебютантът в родния елит се пребори за аванс от 32 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка ситуацията на терена не се промени и двата отбора доиграха мача.

Калил Милър блесна за Локомотив с категоричен дабъл-дабъл от 20 точки и 16 борби. Дъвъръл Рамзи регистрира 17, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Куинтън Минси записа 15, 6 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи подавания. Шоу Андерсън отбеляза 13 точки, Кръстомир Михов финишира с 10 и 5 асистенции.

Андрия Блатанчич приключи с 15 точки и 8 борби за Шумен. Джейлън Бар вкара 14 точки, Костадин Лазаров има 13.

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Шумен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

