Кемниц и Йордан Минчев записаха успех над Бешикташ в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и неговият германски отбор Кемниц се наложиха над турския Бешикташ с 97:95 като домакини в двубой от 12-ия кръг в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете.

Победата беше трета поредна и общо шеста за Кемниц, който се изкачи на шесто място във временното класиране в групата си. Първите шест тима от двете групи в Еврокъп ще продължат напред в турнира, като първият и вторият отиват директно към четвъртфиналите, а останалите ще трябва да минат през осминафиналите.

Йордан Минчев допринесе за успеха с 8 точки, 1 борба и 3 асистенции за 23 минути на терена.

Домакините имаха аванс от 77:69 преди заключителните 10 минути, а малко по-късно поведе с 14 точки при 91:77, но Бешикташ намали пасива си със серия от 12:0 и изравни в края, а мачът се реши в последните секунди.

За Кемниц предстои гостуване на състава на Синтайникс Вайсенфелс на 26 декември в мач от Бундеслигата.