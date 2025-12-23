Шумен счупи каръка в НБЛ

Шумен се поздрави с първа победа от началото на сезона в НБЛ. Играчите на Росен Барчовски надделяха над Берое Стара Загора с 90:83 в мач от 13-ия кръг. В зала "Младост" шуменският тим се нуждаеше от обрат, а в края нанесе своя удар и разочарова баскетболистите на Даниел Клечков, за да спре лошата си серия от десет последователни загуби в шампионата.

Дебют за "жълто-зелените" направи и най-новото им попълнение - Майкъл Марш.

Шуменският все още заема последното 11-то място с един успех и десет поражения. От своя страна "зелено-белите" са седми с пет победи и седем загуби. На 28 декември (неделя) Шумен ще приеме Локомотив Пловдив, а Берое ще бъде домакин на Академик Бултекс 99.

Точните стрелби на Милен Захариев и Брет Рийд дадоха основания на гостите на бърза ръка да се сдобият с водачеството. До края на първата част изявите на Майкъл Марш и Уилям Елис не дадоха нужния импулс на домакините, а Джейлън Бенджамин се възползва от този факт и „зелено-белите“ се изстреляха с 12 точки.

Андрия Блатанчич и Мирослав Денчев показаха, че шуменският тим няма да се предаде толкова лесно във втората четвърт, стопявайки изоставането си. В този момент Бенджамин, Рийд и Захариев дадоха тон за нов подем на отбора от Стара Загора, който оформи 53:42 в своя полза на голямата почивка.

Сценарият, свързан с размяната на серии, отново се повтори и при подновяването на играта. Въпреки че Блатанчич и Марш се постараха домакините да вдигнат оборотите за равенството, гостите измъкнаха аванс от 2 точки в края на предпоследния период.

Интригата се заплете в старта на финалната десетка, когато водачеството често сменяше своя притежател. Баръш Мустафа и Блатанчич даваха тон на „жълто-зелените“, а Рийд и Бенджамин отговаряха за старозагорци. Джейлън Бар и Марш изведоха шуменския тим с 5 точки напред в последните 35 секунди. Николай Иванов доближи отбора от Стара Загора до минус 2, но тройка на Елис предопредели победителя в ответната атака.

Уилям Елис се отличи в нападение за победителите с 18 точки и 7 борби. Андриа Блатанчич реализира 16, Майкъл Марш дебютира с 15 точки и 11 овладени под двата ринга топки. Джейлън Бар записа 11 и 7 овладени под двата коша топки, Баръш Мустафа, Мирослав Денчев и Костадин Лазаров вкараха по 10.

Джейлън Бенджамин приключи с 22 точки за Берое. Брет Рийд финишира с 19 и 19 борби, Милен Захариев има 16 и 5 овладени под двата ринга топки.