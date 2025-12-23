Балкан ликува в Пловдив след драма с Локомотив

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Зелените" издържаха още един труден тест по пътя към девет поред в НБЛ.

локомотив пловдив балкан ботевград нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Балкан продължава на гребена на вълната и натрупа девети пореден успех на своята сметка в НБЛ. Селекцията на Васил Христов матира Локомотив Пловдив с 94:89 в среща от 13-ия кръг, изиграна в зала "Сила". Двата отбора не разочароваха, особено във финалните акорди, когато балканци извадиха повече аргументи, за да нанесат второ последователно поражение в родния елит на състава, воден от Асен Николов. Това бе достатъчно за "зелените" да ликуват в Пловдив за втори път в рамките на четири дни, след като в събота сломиха и Академик Бултекс 99.

На линия за ботевградския тим отново бяха Димитър Димитров и Николай Грозев. От своя страна "черно-белите" не можаха да разчитат на Кръстан Кръстанов, който страда от разтежение.

Действащите бронзови медалисти продължават да окупират върха с 11 победи и само 1 загуба, а "смърфовете" се намират на четвъртото място със 7 успеха и 5 поражения. На 28 декември (неделя) Балкан ще домакинства на Спартак Плевен, докато Локомотив ще има визита на Шумен.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)


По-солидното представяне в защита, съчетана със соловите изпълнения на Томислав Минков и Дъвъръл Рамзи, окрили домакините за ранното водачество в откриващите минути. Точните стрелби зад арката, дело на Демонд Робинсън и Джамари Блекман, възстановиха баланса на силите на бърза ръка, но Рамзи се превърна в кошмар за защита на гостите и „черно-белите“ си издействаха аванс от 6 точки в края на дебютната част.

Началото на втората част предложи поделено надмощие и множество реализатори от двете страни. Рамзи и Блекман често взимаха диригентската палка, като усилията на първия предоставиха възможността на „черно-белите“ да се приберат в съблекалнята при 46:45.

Стартът на третата част бе подвластен на шеметното темпо, подплатено от непрестанната смяна на водачеството. Все пак взаимодействията с Алекс Симеонов и Робинсън отвориха пътя на балканци към 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Калил Милър и Минков обединиха усилия при откриването на заключителната четвърт, което бе достатъчно да въдворят ред в редиците на „смърфовете“ и да поставят равенството. Джак Пейгънкоф и Симеонов парираха опитите за обрат на отбора от Пловдив. Далечен снаряд на Шоу Андерсън доближиха дебютанта в елита до минус 2 с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника, но Робинсън и Пищиков довършиха започнатото за „зелените“.

Демонд Робинсън се отличи за Балкан със своите 21 точки и 9 борби. Джамари Блекмън го последва с 20 точки, включително и с 5 успешни шута отвъд дъгата. Джак Пейгънкоф остана на крачка от трипъл-дабъл, отчитайки с 13, 8 борби и 11 асистенции. Илиян Пищиков и Алекс Симеонов (6 овладени под двата ринга топки).

Дъвъръл Рамзи отговори за Локомотив с 27 точки и 9 асистенции. Томислав Минков регистрира 25 и 5 борби, Калил Милър приключи с 13 и внушителните 23 овладени под двата ринга топки. Шоу Андерсън наниза 10 точки.

