Рилски спортист постигна рутинна победа в гостуването си на Левски

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Шампионите надиграха своя съперник в зала "Триадица".

Снимка: Национална баскетболна лига
Рилски спортист победи Левски със 103:86 (32:23, 15:19, 33:19, 23:25) в мач от 13-ия кръг на Националната баскетболна лига.

И двата отбора показаха добра резултатност в хода на първата четвърт в зала "Триадица" в столицата. Христо Бъчков даде аванс на самоковци, но домакините отговориха с тройка на Марио Боянов. Бъчков отново бе точен в следващата атака на гостите, но Седариан Рейнс върна аванса на столичани. Равенството в частта се задържа до 17:17, преди възпитаниците на Любомир Киров да изградят комфортна преднина след кошове на Чавдар Костов, Мирослав Васов и Камау Стоукс.

През втория период шампионите стигнаха до двуцифрена преднина. Кошове на Чавдар Костов от наказателната линия завършиха серия от шест поредни точки за тима, с която самоковци поведоха с 41:31. Баскетболистите на Константин Папазов все пак намалиха изоставането си с кошове на Момчил Кадиев и Лъчезар Димитров и на почивката губеха с пет пункта - 42:47.

След паузата играчите на Рилецо се постараха да лишат остатъка от двубоя от интрига. Частта започна със седем поредни точки за самоковци, дело на Майкъл Едуардс, Красимир Петров и Камау Стоукс. Столичните баскетболисти трудно намираха път до противниковия кош и не след дълго изоставаха с 20 точки след тройка на Камау Стоукс.

В заключителните 10 минути на срещата преднината на гостите продължи да расте. Те поведоха с 24 точки с кош на Мирослав Васов, преди да се задоволят с крайното 103:86.

Най-резултатен бе Мирослав Васов с 19 точки, 1 борба и 1 асистенция. За Левски Александър Александров и Стоян Кайнаров отбелязаха по 15 пункта.

Рилски спортист се изкачи на върха в класирането с актив от 10 победи и 2 загуби. Левски остава на предпоследната 10-а позиция в подреждането с 2 успеха и 10 поражения.

#НБЛ 2025/2026 #БК Левски #БК Рилски Спортист #Национална баскетболна лига

