БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 01:57 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За първи път от 500 години: Обща молитва на британски монарх и римски папа

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Крал Чарлз III стана първият глава на Англиканската църква, участвал в обща молитва с римокатолически папа

Слушай новината

Крал Чарлз III стана първият глава на Англиканската църква, участвал в обща молитва с римокатолически папа.

Символичното значение на службата в Сикстинската капела е огромно след разрива на двете църкви преди близо 500 години.

Разделянето става през 1534 година, след като папа Климент VII отказва да анулира брака на крал Хенри VIII и Катерина Арагонска.

Снимки: БТА

Преди молитвата крал Чарлз III и папа Лъв XIV си размениха подаръци, а след службата имаха кратка протоколна среща.

По-късно в църквата "Сан Паоло фуори ле Мура" на британския монарх беше представен специален стол с кралския герб и надпис на латински "За да бъдат едно".

Столът ще бъде съхраняван в храма за следващи посещения на краля или на неговите наследници.

#папа Лъв XIV #крал Чарлз III #молитва

Последвайте ни

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
2
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
4
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
5
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
6
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Европа

Европейският съюз с нова стратегия за изкуствения интелект
Европейският съюз с нова стратегия за изкуствения интелект
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Чете се за: 02:32 мин.
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
Чете се за: 01:47 мин.
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа" Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
Чете се за: 01:22 мин.
Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски
Чете се за: 04:45 мин.
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 05:15 мин.
По света
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ