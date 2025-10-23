За първи път от 500 години: Обща молитва на британски монарх и римски папа

Крал Чарлз III стана първият глава на Англиканската църква, участвал в обща молитва с римокатолически папа.



Символичното значение на службата в Сикстинската капела е огромно след разрива на двете църкви преди близо 500 години.

Разделянето става през 1534 година, след като папа Климент VII отказва да анулира брака на крал Хенри VIII и Катерина Арагонска.

Снимки: БТА

Преди молитвата крал Чарлз III и папа Лъв XIV си размениха подаръци, а след службата имаха кратка протоколна среща.

По-късно в църквата "Сан Паоло фуори ле Мура" на британския монарх беше представен специален стол с кралския герб и надпис на латински "За да бъдат едно".

Столът ще бъде съхраняван в храма за следващи посещения на краля или на неговите наследници.