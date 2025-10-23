БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съюзът на инвалидите в България представи документални филми за хора с увреждания и техните вдъхновяващи истории

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Още
Запази

Сред главните герои са Ружди Ружди, Светослав Захариев и Зоя Чавдарова.

сила отвъд границите
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съюзът на инвалидите в България представи във Варна 10 документали филма, в които се разказва за житейските истории на трудноподвижни хора, които въпреки това имат огромни постижения.

Сред главните герои са многократният ни олимпийски и световен шампион в тласкането на гюле Ружди Ружди, глобалният и европейски първенец по граплинг и смесени бойни изкуства Светослав Захариев и представителката на Топ 40 в женския тенис Зоя Чавдарова.

"Създадох първата специализирана фитнес зала за деца с увреждания, в която тренираме. Може да не мога да ходя, но други деца прохожат в залата", заяви пред камерата на БНТ Светослав Захариев.

"Тези хора се борят се с ежедневето, с недостъпната среда, с нагласите в обществото. И все пак всеки хваща нещо, което умее. Тези филми вдъхновяват много и здравите хора. Не трябва да се отчайват хората. Апелът към всички е да продължават да се борят. Животът е труден, но трябва да се борим заради него", сподели председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев.

Вижте целия материал във видеото!

#Светослав Захариев #Зоя Чавдарова - тенис инвалидни колички #"България в 60 минути" #Ружди Ружди #Съюз на инвалидите в България

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
2
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
5
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 22.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 22.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 17.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 16.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25 Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25
Спортни новини 13.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 13.10.2025 г., 12:25 Спортни новини 13.10.2025 г., 12:25

Водещи новини

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ