Съюзът на инвалидите в България представи документални филми за хора с увреждания и техните вдъхновяващи истории

Съюзът на инвалидите в България представи във Варна 10 документали филма, в които се разказва за житейските истории на трудноподвижни хора, които въпреки това имат огромни постижения.

Сред главните герои са многократният ни олимпийски и световен шампион в тласкането на гюле Ружди Ружди, глобалният и европейски първенец по граплинг и смесени бойни изкуства Светослав Захариев и представителката на Топ 40 в женския тенис Зоя Чавдарова.

"Създадох първата специализирана фитнес зала за деца с увреждания, в която тренираме. Може да не мога да ходя, но други деца прохожат в залата", заяви пред камерата на БНТ Светослав Захариев.

"Тези хора се борят се с ежедневето, с недостъпната среда, с нагласите в обществото. И все пак всеки хваща нещо, което умее. Тези филми вдъхновяват много и здравите хора. Не трябва да се отчайват хората. Апелът към всички е да продължават да се борят. Животът е труден, но трябва да се борим заради него", сподели председателят на Съюза на инвалидите в България Георги Колев.

