Европейският съюз с нова стратегия за изкуствения интелект

Европейският съюз готви нова стратегия, с която иска да засили позициите си в света на изкуствения интелект.

Идеята е новите технологии, създадени на нашия континент, да се използват активно в здравеопазването, отбраната и производството.

Ще може ли общността да се конкурира с лидерите в индустрията - САЩ и Китай и същевременно да защити собствените си данни, компании и потребители.

"Европа търси своя собствен път по отношение на конкуренцията в развитието на изкуствения интелект, целта на САЩ е да доминира в осъществяването на общ изкуствен интелект. Европа е силна в своята индустрия, но трябва да я пренастрои, за да бъдем играчи в голямата надпревара", заяви пред БНТ българският евродепутат Ева Майдел.

По думите ѝ IT сферата се пренастройва най-бързо.

"Очакваше се да има доста голяма загуба на работни места, но наблюдаваме по-голяма ефективност и профилът, който се наема от тези компании на професионалисти, започва да се променя. Има сфери като фармацията, където изкуственият интелект помага да достигнем много по-бързо до откриването на нови лекарства - има сериозни позитиви. Ако преди време да се изследва една молекула е отнемало години, сега можем да го направим за много по-кратък период", допълни Ева Майдел.

Относно въвеждането на еврото в страната и влизането на България в еврозоната тя заяви: "Политическите спекулации са много, което води до разколебаване на обществото".

