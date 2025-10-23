БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 01:37 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Европейският съюз с нова стратегия за изкуствения интелект

Чете се за: 01:47 мин.
По света
Идеята е новите технологии, създадени на нашия континент, да се използват активно в здравеопазването, отбраната и производството

Европейският съюз готви нова стратегия, с която иска да засили позициите си в света на изкуствения интелект.

Идеята е новите технологии, създадени на нашия континент, да се използват активно в здравеопазването, отбраната и производството.

Ще може ли общността да се конкурира с лидерите в индустрията - САЩ и Китай и същевременно да защити собствените си данни, компании и потребители.

"Европа търси своя собствен път по отношение на конкуренцията в развитието на изкуствения интелект, целта на САЩ е да доминира в осъществяването на общ изкуствен интелект. Европа е силна в своята индустрия, но трябва да я пренастрои, за да бъдем играчи в голямата надпревара", заяви пред БНТ българският евродепутат Ева Майдел.

По думите ѝ IT сферата се пренастройва най-бързо.

"Очакваше се да има доста голяма загуба на работни места, но наблюдаваме по-голяма ефективност и профилът, който се наема от тези компании на професионалисти, започва да се променя. Има сфери като фармацията, където изкуственият интелект помага да достигнем много по-бързо до откриването на нови лекарства - има сериозни позитиви. Ако преди време да се изследва една молекула е отнемало години, сега можем да го направим за много по-кратък период", допълни Ева Майдел.

Относно въвеждането на еврото в страната и влизането на България в еврозоната тя заяви: "Политическите спекулации са много, което води до разколебаване на обществото".

Вижте целия разговор във видеото.

# изкуствен интелект #евродепутат #Ева Майдел

25-годишият Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
