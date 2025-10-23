БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:22 мин.
По света
САЩ са наш враг, добави бившият руски президент

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви днес, че решенията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени срещата на върха в Будапеща и да наложи санкции на руски петролни компании показват, че Вашингтон е "на бойната пътека" към Москва, предаде Ройтерс.

"САЩ са наш враг, а техният словоохотлив "миротворец" вече е напълно на бойната пътека към Русия", написа в "Телеграм" Медведев, визирайки Тръмп.

"Взетите решения са акт на война срещу Русия. И сега Тръмп напълно се е приравнил с лудата Европа", коментира Медведев.

Путин, върховен лидер от последния ден на 1999 г., остава крайната инстанция по отношение на руската политика, въпреки че Медведев, който е ястреб и многократно е провокирал Тръмп в социалните медии, дава представа за твърдата линия на мислене в елита, отбелязва Ройтерс.

През август Тръмп заяви, че е наредил на две американски ядрени подводници да се приближат до Русия в отговор на "силно провокативни" коментари на Медведев за риска от война, припомня агенцията.

#Русия #САЩ #санкции #дмитрий медведев

