Започна един от най-старите и пъстри фестивали в Япония

В западния японски град Нагасаки започна един от най-старите и пъстри фестивали в страната – Нагасаки Кунчи. Празникът се провежда всяка година през октомври и е на близо 390 години. Организира се от т.нар. „танцови квартали“, които се редуват да участват веднъж на всеки 7 години.

Всяка група представя свой собствен танц, посветен на божеството-пазител на Нагасаки. Традиционните изпълнения са признати за важно нематериално културно наследство на Япония.

Сред участниците тази година е и украинска ученичка, която се е евакуирала в Нагасаки. Тя е част от екипа, въртящ украсените лъкове по време на представленията.