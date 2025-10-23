БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Започна един от най-старите и пъстри фестивали в Япония

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
В западния японски град Нагасаки започна един от най-старите и пъстри фестивали в страната – Нагасаки Кунчи. Празникът се провежда всяка година през октомври и е на близо 390 години. Организира се от т.нар. „танцови квартали“, които се редуват да участват веднъж на всеки 7 години.

Всяка група представя свой собствен танц, посветен на божеството-пазител на Нагасаки. Традиционните изпълнения са признати за важно нематериално културно наследство на Япония.

Сред участниците тази година е и украинска ученичка, която се е евакуирала в Нагасаки. Тя е част от екипа, въртящ украсените лъкове по време на представленията.

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Сигнал за пукнатини в столично училище
Сигнал за пукнатини в столично училище

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

"Red Dust Revival" - автомобилно и мотоциклетно състезание с традиция
"Red Dust Revival" - автомобилно и мотоциклетно състезание с традиция
Снимка на Тейлър Суифт помага на морските видри Снимка на Тейлър Суифт помага на морските видри
Чете се за: 00:42 мин.
Джордж Клуни блесна на червения килим за световната премиера на новия си филм Джордж Клуни блесна на червения килим за световната премиера на новия си филм
Чете се за: 00:40 мин.
Европейският парламент обсъжда смяната на часовниците Европейският парламент обсъжда смяната на часовниците
Чете се за: 00:25 мин.
Новините 23.10.2025 г. Новините 23.10.2025 г.
Чете се за: 03:22 мин.
Българско изкуство блести в Рим: откриха юбилейното издание на биеналето „Артемидия“ Българско изкуство блести в Рим: откриха юбилейното издание на биеналето „Артемидия“
Чете се за: 01:20 мин.

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
