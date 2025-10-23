Снимка на Тейлър Суифт помага на морските видри

Аквариумът в Монтерей Бей, Калифорния, събра над 2,2 милиона долара за опазването на морските видри, след като Тейлър Суифт беше заснета с тяхна тениска от 90-те години. Феновете масово започнаха да търсят винтидж фланелката онлайн.

Аквариумът пусна отново оригиналния модел от 1990 г., като за няколко часа събраните средства надхвърлиха първоначалната цел от 1,3 милиона долара (любимото число на Тейлър). Приходите ще подпомогнат програмата за спасяване и отглеждане на млади видри, които след това се връщат в природата.