Божидар Саръбоюков: Искам да подобря националните рекорди в зала и на открито, другото е само бонус

Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдоорн 2025 и пети от световното първенство в Токио тази година Божидар Саръбоюков бе награден с приза "Сребърен сокол" за пробив в световния спорт. Наградата се връчва за изключителни постижения и пробив в световния спорт през съответната година.

С петото си място на шампионата в Токио българският лекоатлет записа историческо постижение, тъй като от 26 години насам, след сребърния медал на Ростислав Димитров през 1999 година, България не бе имала подобно класиране при мъжете на Световно първенство.

Саръбоюков, заяви, че годината е била много сполучлива за него, а той продължава да се цели в подобряване на националния рекорд на България. Той сподели още, че е малко разочарован от летния сезон.

"Това ми е най-сполучливата година досега в моята кариера. Като започнем от зимата с европейското злато. Това е нещо, което всеки състезател мечтае, независимо в какъв спорт. За летния сезон съм малко по-разочарован, защото очаквах една идея по-големи резултати. Не малко пъти съм казвал, че подготовката ми показваше, че се са възможни, но това е спортът - не винаги се получават нещата. Трябва шанс, късмет и не винаги всичко е само физическа и психическа подготовка. Голямото ми разочарование не е заради местата или класиранията, а по-скоро заради резултатите, които показах", коментира Саръбоюков.

Попитан дали психическото напрежение е основен фактор, лекоатлетът отговори:

"За психическото напрежение не смятам, че вече при мен точно е някакво голямо влияние. Смятам, че има много по-зле психически състезатели на световно ниво дори долу на пистата, които даже скачат повече от мен и все пак смятам, че са по-зле психически. Просто това за всички на пистата е почти еднакво, когато вече си опитен състезател, защото няма такъв, при който да няма напрежение. Смятам, че грешките ми не са от това. Бях много добре подготвен и физически, и психически, но просто понякога има и технически момент. Технически има още върху какво да се работи. Грешките ми бяха по-скоро в техниката този път и затова сега ще наблягаме на тях."

"При мен винаги нещата са се получавали малко по-лошо, отколкото на състезания. Смятам, че това е по-добрият вариант, отколкото обратното - на тренировките да постигаш големи резултати, а да не можеш да си осъществиш на състезанията. Все пак на състезание има емоции, адреналин. Една идея по-слаби са ми резултатите на тренировките и затова не смея и да ги коментирам, но спрямо тях винаги знам колко повече мога да постигна на състезание. Знам, че резултатът, който имах на тренировките, показваше, че на състезание мога да постигна доста повече от 8.19 метра", каза още Божидар Саръбоюков.

На въпрос дали ще продължава експериментите с тройния скок през следващия сезон, Саръбоюков заяви:

"Не сме го обмисляли, то ние никога не го обмисляме. Все още не знам, но казах и преди, че отвътре ме гори първо да премина границата от 17 метра и тогава да спра, защото просто знам, че дори и в момента ми е във физическите качества и данни. Просто не наблягам на там, но при само два-три месеца да поработим в тази насока, смятам, че няма да ми е чак толкова трудно да постигна този резултат. Просто не виждам смисъл да го търся този резултат там."

За Саръбоюков предстои да пътува с личния си треньор Димитър Карамфилов за Грузия, където през уикенда ще се проведе тържествената церемония на Европейската Атлетика за излъчване на носителите на отличието "Изгряваща звезда". Българинът е в топ 3 на номинираните състезатели.

По-рано тази година Божидар Саръбоюков стана "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации.

Относно предстоящата церемония на Европейската Атлетика, българинът коментира: "Вълнението мина спрямо сезона, но се радвам, че съм сред най-добрите. Миналата година гледах отстрани и мечтаех аз да съм там, а сега се случва. Надявам се да е оценен трудът ми и да спечеля. Смятам, че не е невъзможно, но ще разберем след два дни."

"Тази седмица беше само за вработване и следващата седмица започвам подготовка. За първи път ще процедираме така, да започнем толкова късно. Дадох си малко повече почивка, защото сезонът наистина беше много дълъг. По принцип предпочитам подготовката да протича в моя град. Тренираме засега в Харманли, а впоследствие може да решим нещо друго", продължи лекоатлетът.

"Най-важното състезание за догодина е световното първенство в зала и след това през лятото има европейски шампионат на открито, но смятам, че искам вече да постигна нещо в световния елит, така че повече искам да се съсредоточа върху световното. Тази година се надявам да наблегнем повече на турнири и повече състезания. През лятото искам да участвам повече и в Диамантените лиги, защото тази година заради нелепа контузия това не можеше да се случи. Много важно нещо е, че вече ще има в топ 8 ранкинга много голямо състезание, където ще има много голяма финансова награда, която не знам през колко години ще се осъществява, но това ми е цел - да съм в топ 8 в световния ранкинг", разкри още Божидар Саръбоюков.

Попитан към какви резултати ще се стреми през следващата година, европейският шампион каза: