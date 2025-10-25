БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва плановият ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

У нас
Реакторът ще бъде презареден със свежо гориво

АЕЦ
Започва плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще продължи до началото на декември.

В този период съоръжението ще бъде спряно, като ще бъде извършена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока.

Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени и планираните мерки, свързани с дългосрочната му експлоатация. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво.

# АЕЦ "Козлодуй" #планов ремонт

