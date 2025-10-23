БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
АЕЦ
Започва годишният планов ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", планиран да продължи от 25 октомври до началото на декември, съобщават от атомната електроцентрала. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" ЕАД след предварително подадено заявление.

Всички дейности, предвидени в програмата на плановия ремонт на шести блок за 2025 г., са обезпечени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира тяхното качествено изпълнение, пише в съобщението.

По време на престоя ще бъдат изпълнени заложените в годишната ремонтна програма мероприятия, ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока, уточняват от централата.

Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа. Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания. Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" работи съгласно графика за електропроизводство, се посочва в съобщението.

#АЕЦ "Козлодуй" #профилактика #планов ремонт

