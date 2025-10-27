Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода

Наводнение на бул. "Шипченски проход" в София спря движението на четири трамвая тази сутрин. Това доведе до затруднения на трафик в района. След обилния дъжд обстановката се нормализира.

Работата по отводняването е към своя финал. На терен са два екипа на Столичната община, два екипа на пожарната и един на “Софийска вода”.

Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 бяха спрени за известен период от време, след което бяха пуснати отново. Отцепено обаче остава движението за автомобили. Причините за наводнението тепърва предстои да се изясняват.

Красимир Димитров - директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община: "Виждате два екипа на пожарната, два наши екипа. Пуснали сме общо 6 помпи за отводняване на пътя, за да възстановим трафика, но имаме води, които са от реката от по-големите шахти, които са по-нагоре. Цяла нощ имахме сигнали свързани с дъжда. Един от най-проблемните беше "Мушанов". Нашите екипи работят и в район "Панчарево", в район "Витоша" имаме сигнали за завиряване, постоянно работим."

И наводнението, и лошите метеорологични условия предизвикаха огромни задръствания в центъра на София. Голяма част и от пътуващите с градския транспорт, закъсняха за работа.

- Аз идвам от "Младост" и половин час чаках автобуса и още половин час до тук. - Един час чаках там на авиацията, отказах се да се прибирам, понеже работя на друго място.

БНТ: Вие отивате на работа?

- Да, нямаше рейс на авиацията, чаках 1 час.

БНТ: С колко време ще закъснеете?

- Сигурно половин - един час.

БНТ: Затруднения с предвижването тази сутрин имахте ли?

- Няколко за момента, няколко транспорта пропуснаха своите спирки.

снимки: БТА

В близост до наводнения участък се намира и строежът на новата линия на метрото. Очакваме информация от “Метрополитен” ЕАД какво е състоянието на обекта след наводнението и дали строителните дейности имат отношение към аварията.

Вижте прякото включване на Борислава Алексова