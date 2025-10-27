Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени

Социалният министър ще настоява и догодина пенсиите да се осъвременяват по така нареченото швейцарско правило. Борислав Гуцанов заяви, че ще иска и увеличаване на майчинството през втората година.

Борислав Гуцанов - министър на труда и социалната политика: "Вчера имаше пресконференция на "Позитано" 20 и всички политически въпроси бяха коментирани там. Когато говорим за пенсии, за майки, ще бъде направено така че да направим всичко възможно да няма ощетени слоеве. И пенсиите да бъдат с швейцарско правило, и да направим така, че да има увеличение на майките за втората година за първо, второ, трето дете. Това са разговорите, които водим с партиите в това управление и виждате, че е нямало случай да не се стигне до решение."