Проливни валежи следобед, жълт код за силен вятър утре

В следобедните часове от северозапад валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява, но в по-голямата част от страната ще продължи да вали. По-интензивни и значителни по количество валежи се очакват в отделни райони от Южна и Източна България, включително и по Черноморието. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 12°, по Черноморието – от 17°-19°.

През нощта, след временно разкъсване и намаление, облачността отново ще се увеличи и на места в северозападните райони ще превали. Вятърът за кратко ще се ориентира от запад-югозапад и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°, на морския бряг - от 8° до 10°.

Утре преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони. След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

В сутрешните часове по южното крайбрежие видимостта ще е намалена. През деня облачността ще е значителна и на отделни места по южното крайбрежие ще превали слабо. По-късно през деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

През нощта срещу сряда облачността ще намалее и през следващите дни ще бъде слънчево, а максималните температури ще се повишават. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне и сутрин на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Най-ниски ще са минималните температури в сряда - между 2° и 7°, в отделни котловини - около нулата и ще има условия за слана, но след това и сутрешните температури ще се повишават.

В събота ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 17° и 22°.