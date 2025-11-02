БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
последно сбогом иван тенев снимки
Снимка: БНТ
Слушай новината

Близки, приятели и колеги изпратиха популярния журналист и общественик Иван Тенев в последния му път. Агент Тенев ни напусна на 30 октомври. Поклонението се състоя в столичната църква "Свети Седмочисленици".

Иван Тенев e роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира журналистика, както и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия). Започва кариерата си не като журналист, а като художник - създава първите си карикатури, а малко по-късно с рисунките си печели редица награди не само от национални, но и от международни състезания. Публикуват ги в различни вестници и списания, сред които „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, „Антени“, „Поглед“, „Стършел“, „Софийски университет“.

Карикатурите му са представяни в над 300 изложби, 60 от които - международни. В естрадата навлиза първоначално като художник, като създава обложките на плочи, а по-късно започва да пише и текстове на песни. Иван Тенев е автор на текстовете на повече от 400 песни. Той пише текстовете на песни за Лили Иванова, Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, дует „Ритон“ и др.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г., когато създава „Агенция Тенев“, която се занимава с организиране на музикални и шоу програми, светско хроникьорство. Предаванията на „Агенция Тенев“ се излъчват в радио „Хоризонт“ на Българското национално радио (БНР), „Дарик радио“, в спортната рубрика „Трето полувреме“ на Българската национална телевизия (БНТ) и др. Иван Тенев продължава да пише за различни вестници и списания и е познат в медийните среди с прозвището си Агент Тенев. През годините е писал във вестниците „Труд”, „24 часа”, „Нощен труд”, „Софийски вестник”, списание „Хайлайф – Интрига”, Cool Magazine и други. Иван Тенев е носител на редица награди в България и чужбина.

снимки: БТА

#Агент Тенев #иван тенев #кончина #поклонение

Последвайте ни

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
2
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
3
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
4
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
5
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец
6
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
5
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Общество

Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната
Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец
Чете се за: 00:40 мин.
Имаме ли съвременни будители? Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ) Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
7550
Чете се за: 00:45 мин.
В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за техните постижения
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана
Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ) Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ) Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО) Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Храните поскъпват на едро и през тази седмица
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ