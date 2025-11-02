Президентът Радев: Епигет е стратегически партньор на България и ЕС

Египет е партньор със стратегическо значение за България и Европейския съюз, заяви президентът Румен Радев, който участва в церемонията по откриването на Големия египетски музей в Гиза.

Като наследник на една от най-старите европейски култури, България напълно разбира значението на опознаването, съхраняването и представянето пред света на богатите исторически и културни традиции, посочи държавният глава пред агенция МЕНА.

Догодина се навършват 100 години от установяването на двустранните дипломатически отношения и Радев изрази надежда египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси да посети България за последващото им задълбочаване.

Румен Радев отбеляза още, че двустранният стокооборот възлиза на милиард и 800 милиона долара за миналата година, като страната ни е значим доставчик на зърнени храни за Египет.

Българският президент разговаря и с Халед ел-Енани, номиниран за нов генерален директор на ЮНЕСКО.