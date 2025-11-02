БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Двама от ранените са с опасност за живота

Британската полиция съобщи, че атаката с нож във влак, заради която 11 души попаднаха в болница, не е била терористична.

Двамата арестувани са британски граждани – единият с африкански произход, другият с карибски. Четирима души вече са изписани, а двама остават с опасност за живота заради прободните си рани.

Арестите стават след като вечерният влак от Донкастър за лондонската гара Кингс Крос спира аварийно на гара на около 130 километра от Лондон. Пътници коментират, че първоначално решили, че става въпрос за шега за Хелоуин.

Двамата нападатели, мъже на 32 и 35, започнали да наръгват всички пътници в близост до тях. Свидетелят Оли Фостър каза, че е бил във влака когато мъж изтичал край него с думите "някакъв мъж наръга всичко и всички".

"Погледнах надясно и видях около 20 души, които бяха изпаднали в паника. Трима имаха жестоки рани, един от тях се държеше за стомаха, докато се стичаше кръв по крака му. Той викаше "помощ, наръгаха ме", разказа Оли Фостър, свидетел.

Всичко се развива бързо – в рамките на 10-15 минути. Хората се тълпят към предните вагони. Когато влакът спира, на място вече чакат линейки и патрулки. Свидетели съобщават, че са видели как полицията държи на прицел единия мъж, който размахвал "голям нож". Срещу нападателя е използван електрошок.

"Това е ужасно. Как и защо се е случило? Защо някой би направил подобно нещо? Уплашени сме. Аз пътувам само с колата, но синът ми и дъщеря ми много често пътуват с влак", посочи Аугусто Агебане.

Министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд призова да не се спекулира за характера на атаката. По данни на Ройтерс британското правителство опитва да избегне обществени безредици заради етноса на нападателите – карибски и африкански произход, след като убийство на три млади момичета миналата година доведе до дни на масови демонстрации и напрежение на расова основа в страната.

Рискът за тероризъм във Великобритания остава висок по данни на агенции за сигурност. Вътрешното министерство на страната е измерило ръст в броя на атаките с нож – 87% повече нападения за последните 10 години.

