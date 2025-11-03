БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа и на втория тур от местните избори в Северна Македония

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Запази

Опозиционният Социалдемократически съюз печели само в 3 общини

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Северна Македония управляващата ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на втория тур на местните избори.

От 33 общини, те са спечелили в 21, включително и в столицата Скопие. Там кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски е получил подкрепата на повече от 61 процента от избирателите.

На балотажа опозиционният Социалдемократически съюз на Македония е спечелил само в 3 общини.

На първия тур опозицията загуби и бастиона си - град Струмица.

#Северна Македония #ВМРО-ДПМНЕ #местни избори

Последвайте ни

ТОП 24

Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
1
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
2
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
4
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
6
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
5
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Балкани

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протести и напрежение в Белград - в търсене на справедливост за трагедията в Нови Сад Протести и напрежение в Белград - в търсене на справедливост за трагедията в Нови Сад
Чете се за: 03:47 мин.
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО) Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред парламента (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:32 мин.
Година след трагедията в Нови Сад: Каква е равносметката и какво ще се промени в Сърбия? Година след трагедията в Нови Сад: Каква е равносметката и какво ще се промени в Сърбия?
Чете се за: 01:30 мин.
Втори тур на местните избори в Република Северна Македония Втори тур на местните избори в Република Северна Македония
Чете се за: 00:57 мин.
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

След безводието - течове. В село Димча са изправени пред нови проблеми с водата
След безводието - течове. В село Димча са изправени пред нови...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Застудяване и дъжд през новата седмица Застудяване и дъжд през новата седмица
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бюджет 2026 - в очакване да бъде внесен в парламента тази седмица Бюджет 2026 - в очакване да бъде внесен в парламента тази седмица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Двама мъже избягаха от затвора в Ловеч, полицията ги задържа
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Битката за Покровск се ожесточава
Чете се за: 01:02 мин.
По света
ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа и на втория тур от местните избори в...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ