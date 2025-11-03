ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа и на втория тур от местните избори в Северна Македония

Опозиционният Социалдемократически съюз печели само в 3 общини
В Северна Македония управляващата ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на втория тур на местните избори.
От 33 общини, те са спечелили в 21, включително и в столицата Скопие. Там кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски е получил подкрепата на повече от 61 процента от избирателите.
На балотажа опозиционният Социалдемократически съюз на Македония е спечелил само в 3 общини.
На първия тур опозицията загуби и бастиона си - град Струмица.