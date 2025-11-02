Първият бюджет в евро: Бизнесът ще предложи мерки за справяне с дефицита

Спешни мерки за овладяване на дефицитите в бюджета без да бъдат вдигани данъците ще предложат най-големите работодателски организации у нас. Това обяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев. По думите му, въпреки че липсва точна информация за параметрите на държавния бюджет, вече е изнесена достатъчно, за да се види, че ще има увеличение на данъците. Според президента на КНСБ Пламен Димитров, сериозен публичен дебат наистина трябва да има, защото има сериозна липса на приходи.

Работодателите ще настояват бюджетът за 2026 година да бъде ревизиран още преди да са го видели заради сигналите, които вече идват от Министерството на финансите и правителството.

Румен Радев, председател на АИКБ: "Ние ще излезем с много конкретни мерки в понеделник. Това просто не го намираме за нормално. Да припомня, че се анонсира едно увеличение двукратно на данък върху дивидент. Това е всичко друго, но не и запазване на модела на данъчно облагане."

Вече е заложено увеличение на осигуровките в бюджета на НОИ с два процентни пункта или между 10 и 13 на сто. Според синдикатите обаче, ревизия на данъчната система действително трябва да има.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Дебатът оттук нататък, какво правим с приходната част на публичните финанси за мен е съществения, трябва да се преразгледа данъчната система и да стане ясно, къде точно може да се добави там стойност, да се добавят нови данъци, защото не знам защо никой не коментира данъка върху финансовите транзакции."

Според бизнеса политиката първо да се определят разходите, а след това да се търсят приходи за покриването им е недалновидна и ще бъде с последствия за поколения напред.

Румен Радев, председател на АИКБ: "Ако ние правим анонимното разпределяне на приходи в държавата към разходи, които някои държавник е решил да покрива, това означава всъщност липса на политики. Значи ние ще разпределим една баница, само че към момента признаваме, че нямаме възможност за баница, какви бяха там хранителните примери, постна пица. Ето това е ноу сенса, несъобразяване с възможностите на икономиката."

Бизнесът е срещу вдигането на работните заплати в държавния сектор. Синдикатите обаче считат, че планираното увеличение от минимум 5 на сто е крайно недостатъчно.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Няма как да задържим разходите за труд, защото цените не можем да ги задържим. Но да се върнем на бюджета като приходи имаме и други мерки, които още не сме видели предполагам, за да може да се върже този 3-процентен дефицит, защото разходите са в крайна сметка дефинитивни." Румен Радев, председател на АИКБ: "При задържане на общото ниво на разходи на труд, вътре могат да се направят много по-ефективни преразпределения. Оставам настрана експлозията на възнагражденията в силовия сектор, за която и синдикатите алармираха, че е абсурдна."

Според работодателите има реалната възможност да бъдат намалени щатните бройки в държавните ведомства с между 5500 и 13 хиляди, тъй като в момента те са незаети.