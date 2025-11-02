БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Първият бюджет в евро: Бизнесът ще предложи мерки за справяне с дефицита

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази

Синдикатите смятат, че приходите са недостатъчни и трябва да има промяна в данъчната система

какви параметрите бюджет 2026 очаква
Слушай новината

Спешни мерки за овладяване на дефицитите в бюджета без да бъдат вдигани данъците ще предложат най-големите работодателски организации у нас. Това обяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев. По думите му, въпреки че липсва точна информация за параметрите на държавния бюджет, вече е изнесена достатъчно, за да се види, че ще има увеличение на данъците. Според президента на КНСБ Пламен Димитров, сериозен публичен дебат наистина трябва да има, защото има сериозна липса на приходи.

Вижте целия разговор в "Денят започва с Георги Любенов"

Работодателите ще настояват бюджетът за 2026 година да бъде ревизиран още преди да са го видели заради сигналите, които вече идват от Министерството на финансите и правителството.

Румен Радев, председател на АИКБ: "Ние ще излезем с много конкретни мерки в понеделник. Това просто не го намираме за нормално. Да припомня, че се анонсира едно увеличение двукратно на данък върху дивидент. Това е всичко друго, но не и запазване на модела на данъчно облагане."

Вече е заложено увеличение на осигуровките в бюджета на НОИ с два процентни пункта или между 10 и 13 на сто. Според синдикатите обаче, ревизия на данъчната система действително трябва да има.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Дебатът оттук нататък, какво правим с приходната част на публичните финанси за мен е съществения, трябва да се преразгледа данъчната система и да стане ясно, къде точно може да се добави там стойност, да се добавят нови данъци, защото не знам защо никой не коментира данъка върху финансовите транзакции."

снимка: БНТ

Според бизнеса политиката първо да се определят разходите, а след това да се търсят приходи за покриването им е недалновидна и ще бъде с последствия за поколения напред.

Румен Радев, председател на АИКБ: "Ако ние правим анонимното разпределяне на приходи в държавата към разходи, които някои държавник е решил да покрива, това означава всъщност липса на политики. Значи ние ще разпределим една баница, само че към момента признаваме, че нямаме възможност за баница, какви бяха там хранителните примери, постна пица. Ето това е ноу сенса, несъобразяване с възможностите на икономиката."

Бизнесът е срещу вдигането на работните заплати в държавния сектор. Синдикатите обаче считат, че планираното увеличение от минимум 5 на сто е крайно недостатъчно.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Няма как да задържим разходите за труд, защото цените не можем да ги задържим. Но да се върнем на бюджета като приходи имаме и други мерки, които още не сме видели предполагам, за да може да се върже този 3-процентен дефицит, защото разходите са в крайна сметка дефинитивни."

Румен Радев, председател на АИКБ: "При задържане на общото ниво на разходи на труд, вътре могат да се направят много по-ефективни преразпределения. Оставам настрана експлозията на възнагражденията в силовия сектор, за която и синдикатите алармираха, че е абсурдна."

Според работодателите има реалната възможност да бъдат намалени щатните бройки в държавните ведомства с между 5500 и 13 хиляди, тъй като в момента те са незаети.

#Румен Радев, АИКБ #параметри на бюджета #Бюджет 2026 #Пламен Димитров #КНСБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
2
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
4
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
5
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
6
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
5
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Финанси

Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на финансовата рамка
Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на финансовата рамка
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
5062
Чете се за: 01:22 мин.
Рязък скок на влоговете - какви са условията на банките? Рязък скок на влоговете - какви са условията на банките?
Чете се за: 04:52 мин.
Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква? Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Чете се за: 06:17 мин.
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти за страните в еврозоната Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти за страните в еврозоната
Чете се за: 00:30 мин.
КНСБ: Готови сме на протести, ако минималната работна заплата остане така КНСБ: Готови сме на протести, ако минималната работна заплата остане така
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Първият бюджет в евро: Бизнесът ще предложи мерки за справяне с дефицита
Първият бюджет в евро: Бизнесът ще предложи мерки за справяне с...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Откриха Големия египетски музей край пирамидите в Гиза Откриха Големия египетски музей край пирамидите в Гиза
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ивайло Вълчев, ИТН: Бюджетът ще покаже кой наистина подкрепя...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Нов сигнал за пукнатини в сграда близо до изкоп на метрото в София
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ