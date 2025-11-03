БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АОБР критикува късното изпращане на проекта за държавен бюджет и планираното увеличение на данъци и осигуровки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Икономика
Запази

Асоциацията настоява за реалистични срокове, публични обсъждания и възстановяване на социалния диалог

парите държавата синдикати работодатели поискаха промяна данъчните закона
Слушай новината

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) критикува практика проектът на държавния бюджет да се изпраща в последния момент с неприемливо кратки срокове за становища. Организацията предупреждава, че планираното увеличение на осигуровките и данъка върху дивидентите ще застраши инвестициите, конкурентоспособността на икономиката и икономическия растеж, като призовава за публичен дебат и възстановяване на социалния диалог.

Вижте цялата позиция:

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично възразява срещу практиката от последните години проектът на държавния бюджет да се изпраща в последния момент, с часове за становища, вместо с разумни срокове. В конкретния случай, едва в късните часове на 3 ноември, получихме проектите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г. Това не е държавническо поведение, а неглижиране на социалния диалог и ролята на социално-икономическите партньори. Дори цялата административна мощ на държавата (с 145 802 щатни бройки към 31.12.2024 г., според ИИСДА) едва ли би подготвила качествени позиции в такива „часови“ рамки.

Още на 16 септември (наш изх. № 257/16.09.2025 г.), в качеството ни на сдружение, осигуряващо заетост на около 82% от работещите в страната и създаващо 86% от брутната добавена стойност на икономиката ни, предложихме среща с екипа на Министерство на финансите за преглед на изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. и за обсъждане на подготовката и основните параметри по бюджетната процедура за 2026 г. Това предложение беше напълно игнорирано, с което ни бе практически отказано да водим разговори, въпреки обещанията на управляващите за предвидима бизнес среда, насърчаваща инвестиции и икономически растеж.

Предвид гореизложеното стигаме до заключение, че абсурдно късите срокове (под 24 часа за заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС и едва денонощие преди заседанието на НСТС) не са „техническа“ грешка, а съзнателно използван инструмент за заобикаляне на обществения дебат. Това е напълно неприемливо – единствено широката публичност и реалното обществено обсъждане могат да гарантират, че е направен поне опит за търсене на консенсус по въпроси, които засягат българския бизнес и българските граждани.

Същевременно АОБР категорично се противопоставя на отказа от реформи и на липсата на мерки за ефективност на публичните разходи, както и на отстъплението от многократно заявения ангажимент за непромяна на данъчно-осигурителната система. Повишаването на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд „Пенсии“) и двукратното увеличение на данъка върху дивидента са действия в обратната посока и ще предизвикат верига от необратими процеси: отлив на инвестиции, нарастване на сивата икономика, влошаване на конкурентоспособността на икономиката, ръст на инфлацията, забавяне на икономическия растеж и в крайна сметка ще ерозират приходите в бюджета, вместо да ги стабилизират.

АОБР настоява за реалистични срокове и публични обсъждания на проекта преди внасяне в НС, както и за оттегляне на намеренията за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест. Призоваваме управляващото мнозинство и всички заинтересовани страни да възстановят диалога, да спазват ангажиментите и да търсят решения чрез реформи и ефективност, а не чрез увеличаване на данъчно-осигурителната тежест върху българския бизнес и граждани.

Страната ни се нуждае от предвидимост, стабилност и партньорство, а не от импулсивни решения, взети зад затворени врати.

#Бюджет 2026 #работодателите #новини в Метрото

Последвайте ни

