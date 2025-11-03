БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Пускат парното в София във вторник
ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
Битката за Покровск продължава

Войната в Украйна - "без ракети "Томахоук" за Киев - засега" - това каза американският президент Доналд Тръмп. Украинските сили засилиха атаките си - поразени са петролна рафинерия, нефтодобивна платформа и стратегически позиции на системите за ПВО в Крим. Русия съобщи за нови превзети украински населени места. Ще получи ли Украйна "Томахоук" и коя е най-горещата точка на фронта в момента.

Американският президент Доналд Тръмп беше лаконичен в отговора на въпроса дали обмисля предоставянето на "Томакоук" на Украйна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не, всъщност не! Това може да се промени, но в този момент - не!"

Той говори часове след като по информация на американски медии, Пентагонът е одобрил изпращането на рекетите, с мотива, че това няма да окаже съществено влияние на складовата наличност и няма да застраши националната сигурност на Съединените щати. Попитан дали има нещо, което все пак би го накарало да даде "Томахоук" на Украйна, президентът Тръмп отговори така.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма капка, която да прелее чашата. Понякога трябва да ги оставиш да се бият. Това беше тежка война за Путин, защото загуби много войници, може би милион. Това беше тежка война и за Украйна."

Мащабните разрушения в Покровск. Градът е най-горещата точка на фронта в момента. Битката за него се води от лятото на миналата година. Според руснаците, Покровск е обкръжен, според Киев - се водят "ожесточени сражения."

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "На фронта - бях информиран по всички направления. Първо, внимание за Покровск - има данни за унищожаване на противника. Специално искам да откроя 79-та Щурмова бригада. Искам да благодаря и на бойците от спецчастите, на националната полиция, както и на разузнаването за успешните им операции, както в района на Покровск, така и по посока на Купянск."

За руснаците е важно да превземат Покровск, и то до края на годината, обясняват анализатори.

Роб Лий, анализатор: "За украинците доставката на дронове, боеприпаси и каквото и да било ще стане много трудна. А тогава руските инфилтрационни групи ще могат да се движат свободно. Вниманието на украинците ще трябва да е насочено повече към собствената им сигурност, а не към атаки по противника. Защото вече не е ясно коя зона е сигурна. Когато фронтовата линия стане хаотична - като в случая, работата на операторите на дронове става значително по-сложна."

Покровск е най-големият град под украински контрол в Донецка област. Тя, заедно с Луганска област, са част от т.нар Донбас, чието пълно завладяване иска Русия. Украйна все още контролира около 10% от Донбас. Големият въпрос е, АКО руснаците превземат Покровск, накъде ще насочат вниманието си след това.

