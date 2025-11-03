Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети границата между двете Кореи

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет посети границата между Северна и Южна Корея, което е първото посещение на ръководител на Пентагона от 8 години насам.



Хегсет посети граничното село Панминчжон, където е подписано примирието в Корейската война. Двамата министри изслушаха доклад на висши военни. Предстоят разговори за преструктуриране на ролята на американските войски в Корея. Те наброяват 28 500 души. Американски представители съобщават за "Ройтерс" за план за повишаване на гъвкавостта на тези войски, за да могат потенциално да действат извън Корейския полуостров в отговор на по-широк спектър от заплахи, като например защитата на Тайван и ограничаването на нарастващия военен потенциал на Китай.