Нови ограничения за движение в двете нискоемисионни зони в София влизат в сила от декември

Забраната няма да важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоната и имат стикер за паркиране или са лица с увреждания

За да се намалят вредните газове от автомобилите в столицата, от 1 декември влизат в сила нови ограничения за движение в двете нискоемисионни зони в града.

Колите от първа и втора екогрупа няма да имат право да навлизат в първия градски ринг - т.нар. малък ринг, който включва ул. „Опълченска“, бул. „Васил Левски“, бул. „Скобелев“ и ул. „Патриарх Евтимий“ - за период от три месеца - между 1 декември 2025 г. и 28 февруари 2026 г.

Колите от първа екогрупа нямат право да навлизат във втория градски ринг - булевардите „Костантин Величков“, „Сливница“, „Ситняково“ – до улица „Сребърна“, широкия център.

Навлизането в двата ринга се следи автоматично с камери. Забраната няма да важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоната и имат издаден стикер за паркиране или са лица с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране.

