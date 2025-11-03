БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Пускат парното в София във вторник
ЗАПАЗЕНИ

Подготовка за еврото: Банките вече снабдяват търговците с новата валута

Виолета Русенова
Всичко от автора
Икономика
До края на октомври търговците трябваше да заявят какви наличности им трябват в банките, с които работят

Големите търговците чакат първите пакети с евробанкноти. Снабдяването им започва от днес. Как обаче ще работят продавачите по сергиите? Оказва се, те ще разчитат на клиентите си, за да ги снабдят с новата валута.

До края на октомври търговците трябваше да заявят какви наличности им трябват в банките, с които работят. На един от столичните пазари търговците по сергиите не са чували за това и нямат намерение да се запасяват с евро преди 1 януари.

"Имате ли евро отсега?

А евро, откъде това евро? Още отсега нямаме евро.

А как ще се снабдявате? От банката ли?

А, банката, от клиентите, къде банката", обясни Румяна, продавач на сергия.

Клиентите също не са наясно и мислят от догодина да пазаруват с калкулатор под ръка:

"Началото може би ще е необичайно, ще трябва да свикнем някак, няма как".

"Ще се науча.

Имате ли евро в момента у вас?

Не, нямам. Като ми преведат пенсията ще чакам."

"От 1 януари ще трябва в евро да връщате.

Да.

Знаете ли?

Да. Знам.

А готова ли сте?

Еми, ще се опитам да се справя. Сигурно от банката трябва да взема".

Други погрешно са разбрали, че трябва да връщат ресто във валутата, в която им плащат.

"Аз еврото не го обичам. Евро ми дадат, евро ще им връщам. Дадат ми български пари - български пари ще им връщам", обясни Асен, продавач на сергия.

"Те клиентите ще ни дадат евро. Ние ще работим и в евро, в български левове", каза Иван, продавач на сергия.

За разлика от тях големите търговци вече са направили план.

Драгия Драгиев, изпълнителен директор на търговска верига: "Ние работим заедно с нашата инкасо фирма и банки. Вече сме подали заявките за всеки един магазин, за всеки един адрес. Имаме над 270 магазина в цялата мрежа. Ние имаме над 1000 колеги в нашите обекти. Паралелно нашата обучителна академия също готви обучителни материали. Те са като кратки видеа, и ще обясним как точно да разпознават банкнотите, как да се ориентират за самите монети, как протича стъпка по стъпка процесът в магазините. Очакваме най-натоварено да бъде януари, когато ще се ползват и левове, и евро."

А от 1 декември банките ще започнат да продават и стартови пакети с евромонети, които ще са с националните символи. Стойността на пакета, който гражданите могат да си купят, е 20 лева. Хората обаче масово ще разчитат на запасите, които имат сега.

"Това са менте работи. Като си дойде нещо в банковия превод си тегля веднага в евро и си ги държа вкъщи. И приключва въпросът. Трябва да имаш много пари да си ги държиш в банката. Кеш, в брой и на ръка - когато бяхме малки така ни научиха. Сега вече трудно може човек да се преустрои."

"Точно сега се прибрахме от екскурзия в чужбина и имам. Мисля по-често да плащам с карта."

"Запозната съм, и за гражданите, и за бизнеса има пакети.

Бихте ли си купила?

Да, бих. Имам от екскурзии по чужбина са ми останали."

"Решила съм да отида, но от другия месец. Аз имам карта, но не я ползвам, предпочитам на ръка. Толкова съм възрастна и не знам защо не се притеснявам. Нито за малкото спестени пари, нито как ще връщат ресто.

БНБ снабдява банките, а впоследствие банките снабдяват пощите и търговците, съгласно сключените между тях договорни споразумения. А обратно на пазара продължава да тече стара дискусия.

"Правят, понякога правят, минават, гледат и глобяват като нямаме цени за евро.

Лесно ли ви беше да ги сметнете?

А, лесно, трудно, но децата помагат", каза Румяна, продавач на сергиял.

На пазара тече и стара дискусия.

"По-добре с български левове да плащаме.

Така е, ама няма вече български.

Няма накъде да ходим."

#Закон за въвеждане на еврото #въвеждане на еврото #новини в Метрото

