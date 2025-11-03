За пета поредна година бяха връчени годишните награди „Импулс“ за български танцьори

Специална награда за цялостен принос в развитието на българския танц беше връчена посмъртно на хореографката Маргарита Арнаудова
За пета поредна година бяха връчени Годишните награди „Импулс“, които отличават най-ярките постижения на българските танцови артисти. Отличията са в девет състезателни категории – сред тях са „Изпълнител на годината“ за класически и съвременен танц, „Оригинална хореография“, „Танцова продукция“ и „Танцова трупа на годината“.
Специална награда за цялостен принос в развитието на българския танц беше връчена посмъртно на хореографката Маргарита Арнаудова. БНТ е медиен партньор на събитието.
Росен Михайлов – инициатор и продуцент на „Импулс“: „Тези награди, смея да твърдя, са уникални за България, защото нямаме жури. Журито е цялата общност. Всеки, който има повече от три години професионален стаж, може да направи номинация във всяка една от деветте категории. Единственото условие при номинациите е всеки да направи по три предложения в дадената категория.“
По темата работи Ивана Милева