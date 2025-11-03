БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Пускат парното в София във вторник
За пета поредна година бяха връчени годишните награди „Импулс“ за български танцьори

Общество
Специална награда за цялостен принос в развитието на българския танц беше връчена посмъртно на хореографката Маргарита Арнаудова

пета поредна година бяха връчени годишните награди bdquoимпулсldquo български танцьори
За пета поредна година бяха връчени Годишните награди „Импулс“, които отличават най-ярките постижения на българските танцови артисти. Отличията са в девет състезателни категории – сред тях са „Изпълнител на годината“ за класически и съвременен танц, „Оригинална хореография“, „Танцова продукция“ и „Танцова трупа на годината“.

Специална награда за цялостен принос в развитието на българския танц беше връчена посмъртно на хореографката Маргарита Арнаудова. БНТ е медиен партньор на събитието.

Росен Михайлов – инициатор и продуцент на „Импулс“: „Тези награди, смея да твърдя, са уникални за България, защото нямаме жури. Журито е цялата общност. Всеки, който има повече от три години професионален стаж, може да направи номинация във всяка една от деветте категории. Единственото условие при номинациите е всеки да направи по три предложения в дадената категория.“

