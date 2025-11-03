За пета поредна година бяха връчени годишните награди „Импулс“ за български танцьори

За пета поредна година бяха връчени Годишните награди „Импулс“, които отличават най-ярките постижения на българските танцови артисти. Отличията са в девет състезателни категории – сред тях са „Изпълнител на годината“ за класически и съвременен танц, „Оригинална хореография“, „Танцова продукция“ и „Танцова трупа на годината“.

Специална награда за цялостен принос в развитието на българския танц беше връчена посмъртно на хореографката Маргарита Арнаудова. БНТ е медиен партньор на събитието.