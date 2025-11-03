Румънски работник затрупан при срутване на историческа кула в Рим

Италиански екипи се опитват да спасят румънски работник, затрупан при частично срутване на историческа кула в центъра на Рим.

Ранен е още един румънски работник, но без опасност за живота. Кулата се срути частично на два пъти и разпръсна дим и останки. Висока 29 метра тя e построена в началото на 13-ти век за семейството на папа Инокентий Трети. Кулата беше в процес на реставрация след като не е била използвана от 2006 година.