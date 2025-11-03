БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трима работници бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Сградата не се използвала от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация

Трима работници бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим
Снимка: БТА
64-годишен работник беше ранен при реставрационни дейности на историческа кула в центъра на Рим, предаде АНСА.

Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на Рим се е срутила частично. От развалините е бил изваден строителният работник, който е бил откаран в сериозно състояние с мозъчно-черепна травма в близка болница.

При срутването са били ранени още двама работници, които обаче са отказали да бъдат откарани в болница. Известно време те са останали блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна пожарникарска стълба.

На място има пожарникарски екипи, а пешеходният и автомобилният трафик е преустановен.

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13-ти век. Сградата не се използвала от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация, която е трябвало да приключи догодина.

Булевардът на имперските форуми свързва Колизея с площад "Венеция" в Рим.

