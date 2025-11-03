Патриарх Даниил отслужи водосвет за новия храм „Св. Пимен Зографски“ в столичния район „Изгрев“

Водосвет за здраве и успех отслужи българският патриарх Даниил на храмовия празник на новостроящия се храм „Св. Пимен Зографски“. Това е първата и единствена църква в столичния район „Изгрев“.

Първата копка за храма е направена през 2019 година. Сега църквата е пред завършване, а от настоятелството се надяват догодина по същото време тя да бъде осветена. Основните средства са от дарения и от Столичната община.

Църквата е кръстена на св. Пимен Зографски, който по време на османското владичество за 40 години е построил около 300 църкви и 20 манастира.