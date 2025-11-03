БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Чете се за: 02:55 мин.
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Патриарх Даниил отслужи водосвет за новия храм „Св. Пимен Зографски“ в столичния район „Изгрев“

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Първата църква в района е почти завършена и се очаква да бъде осветена догодина, със средства от дарения и Столичната община

патриарх даниил отслужи водосвет новия храм bdquoсв пимен зографскиldquo столичния район bdquoизгревldquo
Снимка: БТА
Слушай новината

Водосвет за здраве и успех отслужи българският патриарх Даниил на храмовия празник на новостроящия се храм „Св. Пимен Зографски“. Това е първата и единствена църква в столичния район „Изгрев“.

Първата копка за храма е направена през 2019 година. Сега църквата е пред завършване, а от настоятелството се надяват догодина по същото време тя да бъде осветена. Основните средства са от дарения и от Столичната община.

Църквата е кръстена на св. Пимен Зографски, който по време на османското владичество за 40 години е построил около 300 църкви и 20 манастира.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: „Тук в квартала има нужда от този храм и с отпусната помощ от Столична община се надяваме в скоро време да приключат строителните дейности, изографисването на храма и догодина може би да се поздравим с освещаването на храма.“

#патриарх Даниил #район "Изгрев" #нов храм

Последвайте ни

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Застудяване и дъжд през новата седмица
4
Застудяване и дъжд през новата седмица
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
5
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Битката за Покровск се ожесточава
6
Битката за Покровск се ожесточава

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Регионални

Откриха жената, обявена за издирване в района на Витоша
Откриха жената, обявена за издирване в района на Витоша
В търсене на справедливост: Близки на загинал моторист излязоха на протест в Пловдив В търсене на справедливост: Близки на загинал моторист излязоха на протест в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
Нови ограничения за движение в двете нискоемисионните зони в София влизат в сила от декември Нови ограничения за движение в двете нискоемисионните зони в София влизат в сила от декември
Чете се за: 01:07 мин.
Кризата с боклука: Изборът на турска фирма предизвика напрежение в общинския съвет Кризата с боклука: Изборът на турска фирма предизвика напрежение в общинския съвет
Чете се за: 04:35 мин.
След като пиян помете 6 коли - как пострадалите ще бъдат обезщетени? След като пиян помете 6 коли - как пострадалите ще бъдат обезщетени?
Чете се за: 04:15 мин.
След гонка: Пиян и дрогиран шофьор удари полицейска патрулка След гонка: Пиян и дрогиран шофьор удари полицейска патрулка
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без реформи и ефективност Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без реформи и ефективност
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Една година протести - какво се промени в Сърбия? Една година протести - какво се промени в Сърбия?
Чете се за: 06:10 мин.
По света
След като пиян помете 6 коли - как пострадалите ще бъдат обезщетени? След като пиян помете 6 коли - как пострадалите ще бъдат обезщетени?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
Чете се за: 03:45 мин.
По света
След втори тур на местните избори управляващите в РСМ затвърдиха...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
След гонка: Пиян и дрогиран шофьор удари полицейска патрулка
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ