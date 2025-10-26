„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември

Процесът срещу задържаните за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, Северна Македония, започва на 19 ноември.

На 19 ноември в съдебната зала на затвора „Идризово“ в Скопие ще се проведе първото заседание по делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, Северна Македония, при който загинаха 63-ма млади хора.

Трагедията се случи в ранните часове на 16 март 2025 г. По данни на разследването, пожарът е възникнал след използване на пиротехника по време на концерт на група „ДНК“. Огънят е обхванал бързо леснозапалим таванен материал, а паниката и натискът към единствения авариен изход, който се оказал заключен, превърнали залата в капан за много от посетителите.

Обвинения са повдигнати на 34 физически и 3 юридически лица. Тридесет адвокати ще доказват тяхната невинност.

Близките на загиналите вече заявиха, че няма да приемат просто формални решения.