България ще гостува на уникален стадион в Бурса

В последно време всички отбори са същински футболни хищници, когато се изправят срещу нашия представителен тим. Тази вечер обаче, буквално, ни очаква един звяр. И дори не визирам турските футболисти, които се приближават до баражите за Мондиала догодина.



Визирам стадиона. Съоръжението в Бурса е уникално. И не, не спекулирам с епитета. Дизайнът на стадиона в града е единствен по рода си в света. Фасадата му е зелена, а северната трибуна наподобява главата на крокодил, който е със зейнала паст.



Сякаш влечугото е там, за да уплаши всеки отбор, дръзнал да дойде да гостува тук.



Е, истината е, че очевидно напоследък нетрадиционният метод да вземеш страха на опонента не върши особено сполучлива работа, защото местният Бурсаспор, който играе в „зелено-бели“ екипи и чийто прякор е „крокодилите“, е в третото ниво на местния футбол.



И времената, когато отборът стана шампион на Турция изглеждат безвъзвратно отминали.

Нищо, че всъщност това стана факт точно преди 15 години.



Отворен точно преди 10 години, стадионът първоначално очаквано се зове „Тимса“, или в превод „Крокодилът“, но по-късно е прекръстен на „Ататюрк“. Логично, скоро се превръща в атракция дори за туристи, които не твърдят, че са запалени по футбола.



Турците са играли само веднъж тук и губят с 0:2 от Хърватия. „Ватрените“ не са се уплашили при вида на крокодила. Да видим какво можем да предложим ние.