БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България ще гостува на уникален стадион в Бурса

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Дизайнът на стадиона в града е единствен по рода си в света. Фасадата му е зелена, а северната трибуна наподобява главата на крокодил, който е със зейнала паст.

Бурса стадион
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В последно време всички отбори са същински футболни хищници, когато се изправят срещу нашия представителен тим. Тази вечер обаче, буквално, ни очаква един звяр. И дори не визирам турските футболисти, които се приближават до баражите за Мондиала догодина.

Визирам стадиона. Съоръжението в Бурса е уникално. И не, не спекулирам с епитета. Дизайнът на стадиона в града е единствен по рода си в света. Фасадата му е зелена, а северната трибуна наподобява главата на крокодил, който е със зейнала паст.

Сякаш влечугото е там, за да уплаши всеки отбор, дръзнал да дойде да гостува тук.

Е, истината е, че очевидно напоследък нетрадиционният метод да вземеш страха на опонента не върши особено сполучлива работа, защото местният Бурсаспор, който играе в „зелено-бели“ екипи и чийто прякор е „крокодилите“, е в третото ниво на местния футбол.

И времената, когато отборът стана шампион на Турция изглеждат безвъзвратно отминали.
Нищо, че всъщност това стана факт точно преди 15 години.

Отворен точно преди 10 години, стадионът първоначално очаквано се зове „Тимса“, или в превод „Крокодилът“, но по-късно е прекръстен на „Ататюрк“. Логично, скоро се превръща в атракция дори за туристи, които не твърдят, че са запалени по футбола.

Турците са играли само веднъж тук и губят с 0:2 от Хърватия. „Ватрените“ не са се уплашили при вида на крокодила. Да видим какво можем да предложим ние.

Свързани статии:

НА ЖИВО: Турция – България по БНТ 1 и БНТ 3 (студио)
НА ЖИВО: Турция – България по БНТ 1 и БНТ 3 (студио)
Мачът е на 15 ноември от 19:00 ч. Студиото ни започва 30 минути...
Чете се за: 00:37 мин.
#Бурса стадион

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
2
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
3
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
4
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
5
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
6
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
5
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
6
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното

Още от: Специално за БНТ

Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе
Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе
В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027 В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027
Чете се за: 02:02 мин.
Александър Димитров: Турция няма да ни подцени Александър Димитров: Турция няма да ни подцени
Чете се за: 01:47 мин.
Илия Груев: Не е лесно за никой в момента, но имаме нов шанс да спечелим точки Илия Груев: Не е лесно за никой в момента, но имаме нов шанс да спечелим точки
Чете се за: 01:47 мин.
Насер Ал-Атия: Целта ми е да спечеля Рали Дакар отново Насер Ал-Атия: Целта ми е да спечеля Рали Дакар отново
Чете се за: 01:17 мин.
Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира Георги Пеев: Със Сашо Димитров отборът ще започне да прогресира
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани "Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"? Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ