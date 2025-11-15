Звезди във Ватикана: Папа Лъв XIV се срещна с холивудски актьори и режисьори

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Емилия Запартова
По света
Сред тях наградената с Оскар актриса Кейт Бланшет и прочутият италиански режисьор Джузепе Торнаторе

Папа Лъв XIV прие звезди от киноекрана. На среща с него бяха световноизвестни личности - сред тях наградената с Оскар актриса Кейт Бланшет и прочутият италиански режисьор Джузепе Торнаторе.

Папа Лъв XIV покани на специална частна среща холивудски звезди във Ватикана, като част от честването на Юбилейната година на Католическата църква.

"Днес живеем с постоянно включени дигитални екрани. Потокът от информация е постоянен, но киното е много повече от екран - то е кръстопът на желания, спомени и въпроси", заяви папа Лъв XIV.

Снимки: БГНЕС

Сред присъстващите в Апостолическия дворец бяха актьорите Кейт Бланшет, Крис Пайн, Моника Белучи, Адам Скот, Виго Мортенсен, както и известните режисьори Спайк Лий, Джордж Милър, Джузепе Торнаторе и Гюс Ван Сант.

Папата изрази желанието си да задълбочи диалога със света на киното и да проучи възможностите, които художественото творчество предлага за мисията на църквата, се казва в изявление на Ватикана.

Преди звездната аудиенция Светият отец обяви предпочитаните от него кинотворби.

"Моите четири любими филма са: "Животът е прекрасен" с Джими Стюарт от 1946-та, "Звукът на музиката" от 1965-та с Джули Андрюс, "Обикновени хора", годината беше 1980-та. Звездите бяха Доналд Съдърланд и Мери Тайлър Мур и "Животът е прекрасен" 1997-ма с Роберто Бенини", коментира папа Лъв XIV.

Събитието бележи един от първите големи културни ангажименти на родения в Чикаго папа след избирането му през май тази година.

