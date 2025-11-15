БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Национални отбори
Запази

Националният защитник коментира поражението с 0:2 от Турция.

Християн Петров
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националният защитник Християн Петров коментира поражението с 0:2 от Турция в световна квалификация от Група „Е“. Загубата е пета поредна за страната ни, която птодължава да няма спечелена точка в групата. Само след дни „трикольорите“ приключват кампанията а домакински мач срещу Грузия.

„След като допуснахме два гола не сме успели, дадохме всичко от себе си, показахме по-добро лице от мача в София. Турция имат футболисти за много милиони и можем само да се гордеем. Опитваме се да потушим напрежението, няма резултати, в националния отбор е трудно, когато хората от страната не са зад теб. Опитваме да сме заедно, но е доста трудно“, каза защитникът.

„Виждаме, че отборите в нашата група са по-класни, но какво можем да направим, освен да дадем всичко от себе си. Имахме шансове, да се надяваме, че нещата ще тръгнат в положителна насока“, завърши бранителят.

Цялото интервю вижте във видеото!

#Християн Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Български футбол

Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост
Чете се за: 01:22 мин.
Световни квалификации: Турция – България (ГАЛЕРИЯ) Световни квалификации: Турция – България (ГАЛЕРИЯ)
Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.
Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ