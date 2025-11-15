Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати

Националният защитник Християн Петров коментира поражението с 0:2 от Турция в световна квалификация от Група „Е“. Загубата е пета поредна за страната ни, която птодължава да няма спечелена точка в групата. Само след дни „трикольорите“ приключват кампанията а домакински мач срещу Грузия.

„След като допуснахме два гола не сме успели, дадохме всичко от себе си, показахме по-добро лице от мача в София. Турция имат футболисти за много милиони и можем само да се гордеем. Опитваме се да потушим напрежението, няма резултати, в националния отбор е трудно, когато хората от страната не са зад теб. Опитваме да сме заедно, но е доста трудно“, каза защитникът.

„Виждаме, че отборите в нашата група са по-класни, но какво можем да направим, освен да дадем всичко от себе си. Имахме шансове, да се надяваме, че нещата ще тръгнат в положителна насока“, завърши бранителят.



