Нощта на театрите "отваря вратите" на сценичните изкуства към сърцата на зрителите

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Мотото на тазгодишното издание е "Нощният живот на театъра"

Снимка: БГНЕС
За 13-та поредна година Нощта на театрите "отваря вратите" на сценичните изкуства към сърцата на зрителите.

Програмата събира близо 90 събития в различни театрални жанрове в 11 града у нас.

Мотото на тазгодишното издание е "Нощният живот на театъра".

По традиция всяка трета събота от ноември редица европейски градове се превръщат в сцени, за да посрещнат почитателите на театралното изкуство.

В основата на събитието е заложена идеята театърът да стане близък до хората и те да споделят повече време заедно.

Специална програма днес имаше в някои от театрите в София, а кулминацията на вечерта е в 22.30 ч., когато пред Народния театър ще започне премиерата на спектакъла "КупиДон" на режисьора Боян Крачолов. Входът е свободен за всички посетители.

Освен в столицата инициативата "Нощ на театрите" се провежда и в други градове у нас.

В Пловдив Драматичният театър отвори вратите си за пътешествие в миналото на първия професионален театър у нас.

Десетки посетители се потопиха в историята, която съвременните технологии превръщат в жив разказ.

Фоайетата на театъра се преобразиха в сцени от Елизабетската епоха - всеки можеше да влезе в образ на ренесансов герой. Най-вълнуващият момент от вечерта беше спектакълът "Елизабет или кралицата девственица".

Вижте още в прякото включване на Дарина Ангелова.

#София #театри #Нощ на театрите

