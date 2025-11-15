БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на България вижда прогрес в играта на възпитаниците си.

александър димитров хареса характера отбора набираме смелост
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на България Александър Димитров отличи редица елементи, които са му харесали при загубата от Турция.

"Трикольорите" загубиха гостуването си с гол от дузпа и автогол.

"Хареса ми отношението и себераздаването на играчите. На моменти ми хареса играта в нападение. Хареса ми дисциплината във фаза защита. Много ми хареса характера на отбора, въпреки здравословните проблеми. Поздравявам играчите и им благодаря. Набираме смелост. Някои неща ни влияят отрицателно. Трябва да излизаме с положителен резултат и тогава играчите ще имат увереност и самочувствие. Те дадоха максимума си", сподели той в интервю за БНТ.

Наставникът иска критиките да бъдат насочени към него, а не към възпитаниците му.

"Доволен съм от работата на целия отбор. Имаше малшанс при гредата на Русев и автогола. Тегне някаква прокоба. Има закономерности, които си ги знам. Всички изиграха мача на максимума. След като съм на тази позиция е ясно, че ще има атаки и критики, Нека те са към мен. Оставете отбора на мира.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
„Трикольорите“ не играха лошо, но отстъпиха в Бурса.
Чете се за: 05:40 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Видео

Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки
Чете се за: 01:30 мин.
Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати
Чете се за: 01:12 мин.
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.
Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ