Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост

Селекционерът на България Александър Димитров отличи редица елементи, които са му харесали при загубата от Турция.

"Трикольорите" загубиха гостуването си с гол от дузпа и автогол.

"Хареса ми отношението и себераздаването на играчите. На моменти ми хареса играта в нападение. Хареса ми дисциплината във фаза защита. Много ми хареса характера на отбора, въпреки здравословните проблеми. Поздравявам играчите и им благодаря. Набираме смелост. Някои неща ни влияят отрицателно. Трябва да излизаме с положителен резултат и тогава играчите ще имат увереност и самочувствие. Те дадоха максимума си", сподели той в интервю за БНТ.

Наставникът иска критиките да бъдат насочени към него, а не към възпитаниците му.

"Доволен съм от работата на целия отбор. Имаше малшанс при гредата на Русев и автогола. Тегне някаква прокоба. Има закономерности, които си ги знам. Всички изиграха мача на максимума. След като съм на тази позиция е ясно, че ще има атаки и критики, Нека те са към мен. Оставете отбора на мира.

Вижте цялото интервю във видеото.