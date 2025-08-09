БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожар край Харманли: Пламъци обхванаха автоморга и вилната зона

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Запалила се е и автоморга със 150 автомобила

Пожар край Харманли: Пламъци обхванаха автоморга и вилната зона
Снимка: БТА
Слушай новината

Пожар във вилната зона на Харманли. Запалила се е и автоморга със 150 автомобила.

Огънят е пламнал в късния следобед край автоморгата и бързо е влязъл при бракуваните автомобили, които са изгорели. Пламъците се виждаха от километри. Те са превзели и парцели във вилната зона, както и близка гора.

На място работят 8 екипа на пожарната.

д-р Стефка Здравкова - областен управител на Хасково: "Съвсем в близост на градския стадион е възникнал пожара и в близост до сградата на бившето детско отделение на територията на общинската болница в гр. Харманли. За щастие много бързо са се организирали всичко от болницата с техни възможности и са отделили по този начин силите, за да запазят вилите на хората. Минал е през няколко вили огъня, стопански постройки и дворове са всъщност изгорели. Успели са да го ограничат пожара. Бърза реакция е имало в началото, всички институции са на терен. Смятам, че няма да има проблем."

#Харманли #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
1
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
2
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
4
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
5
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.
6
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Регионални

Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
Пожарът на 86-и километър от магистрала „Тракия“ е локализиран, движението е нормално Пожарът на 86-и километър от магистрала „Тракия“ е локализиран, движението е нормално
Чете се за: 00:42 мин.
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Чете се за: 00:42 мин.
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка
Чете се за: 04:00 мин.
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
Чете се за: 02:20 мин.
Осем души са арестувани в София при полицейски акции срещу наркоразпространението (СНИМКИ) Осем души са арестувани в София при полицейски акции срещу наркоразпространението (СНИМКИ)
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Пожар край Харманли: Пламъци обхванаха автоморга и вилната зона Пожар край Харманли: Пламъци обхванаха автоморга и вилната зона
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Министър Запрянов: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност Министър Запрянов: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожарът на 86-и километър от магистрала „Тракия“ е...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Нови жертви при раздаване на хуманитарни помощи в Газа
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ