Пожар край Харманли: Пламъци обхванаха автоморга и вилната зона

Запалила се е и автоморга със 150 автомобила
Пожар във вилната зона на Харманли. Запалила се е и автоморга със 150 автомобила.
Огънят е пламнал в късния следобед край автоморгата и бързо е влязъл при бракуваните автомобили, които са изгорели. Пламъците се виждаха от километри. Те са превзели и парцели във вилната зона, както и близка гора.
На място работят 8 екипа на пожарната.
д-р Стефка Здравкова - областен управител на Хасково: "Съвсем в близост на градския стадион е възникнал пожара и в близост до сградата на бившето детско отделение на територията на общинската болница в гр. Харманли. За щастие много бързо са се организирали всичко от болницата с техни възможности и са отделили по този начин силите, за да запазят вилите на хората. Минал е през няколко вили огъня, стопански постройки и дворове са всъщност изгорели. Успели са да го ограничат пожара. Бърза реакция е имало в началото, всички институции са на терен. Смятам, че няма да има проблем."