Пожар край Харманли: Пламъци обхванаха автоморга и вилната зона

Пожар във вилната зона на Харманли. Запалила се е и автоморга със 150 автомобила.

Огънят е пламнал в късния следобед край автоморгата и бързо е влязъл при бракуваните автомобили, които са изгорели. Пламъците се виждаха от километри. Те са превзели и парцели във вилната зона, както и близка гора.

На място работят 8 екипа на пожарната.