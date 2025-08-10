Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов обяви, че ще сезира Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка. Това обяви той във Фейсбук. Той определи опита на авиокомпанията да прехвърли вината като „неприемлив“ и настоя за конкретни отговори.

В социалната мрежа той заяви, че авиокомпанията дължи отговори, а не оправдания. Според него от компанията се опитва да прехвърли вината върху наземния оператор и повдига редица въпроси: