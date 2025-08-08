Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес?

От днес е в сила законовото изискване етикетите и касовите бележки да са в левове и евро. Двойните цени ще виждаме до 8 август догодина. Дотогава регулаторите ще проверяват за необосновани повишения на стоки и услуги. Има и изключения – двойното обозначаване за таксиметров превоз ще стане задължително на 31 октомври, а за книги и учебници – от 1 януари. На колонките на бензиностанциите цената също ще е само в левове.

Промените в Закона за въвеждане на еврото бяха гласувани на 30 юли, но са обнародвани едва тази сутрин и ще важат една година – до 8 август 2026. От днес, освен че цените трябва да са и в евро, и в левове, те трябва да са изписани с еднакъв шрифт върху етикетите. Търговците получават два месеца гратисен период – до 8 октомври 2025 година – за да напишат цените си в двете валути и да приведат в съответствие софтуера на касовите си апарати.

Със Закона се дават и извънредни правомощия на Министерския съвет без санкцията на Народното събрание да предприема мерки при извънредно покачване на цените в малката потребителска кошница за стоките от първа необходимост.

За БНТ от големите вериги съобщиха, че остават още много въпроси.

От днес, освен че цените вече задължително са в левове и в евро, в благоевградското село Дъбрава има още една новост – там заработи магазин, след като повече от 30 години такъв нямаше. Но вълнението от новата придобивка се смесва с новите изисквания.

Христина Румянова, собственик на магазина: „Касовият апарат в 00:00 часа веднага е обновен. Ето, мога да ви покажа – 80 ст. е кафето и веднага му излиза евровата равностойност – 0,41.“

Снежана Лазова, жител на с. Дъбрава: „Казват ни за цените в левове, в евро. Вие ориентирате ли се? Горе-долу, малко бабинска работа, ама ще се ориентираме.“

На борсата в Първенец почти всички търговци вече са готови с новите правила. Касовият апарат на Йордан е един от 450-те хиляди в страната. Изискването е в края на бележката общата сума – а не на всеки отделен артикул – да се изписва в евро. Препрограмирането му е излязло за ден и струва 60 лева.

Йордан Сивенов – Първенец: „Всичко е ясно – чукаш си на касовия апарат, то всичко си излиза, няма проблеми – в лева, в евро.“

От борсата в Първенец оцениха като добро решението за гратисен период преди налагането на санкции, защото все още има и неизчистени въпроси.

Илия Гатев, управител на стокова борса – Първенец: „Мисля, че е добра стъпка, защото все пак за 1 месец толкова много касови апарати да се препрограмират, мисля, че не беше възможно.“

От бизнеса продължават да не знаят и как ще бъдат глобявани след гратисния период. Влиза в сила и изискването големите търговци да качват всеки ден в 7 часа сутринта цените на основните стоки на сайтовете си. От КЗП съобщиха за БНТ, че ще им бъдат дадени указания в максимално кратки срокове, работи се и по държавен сайт.

Регулаторите имат и допълнителни правомощия да следят за покачване на цените, в случай че не са налице обективни икономически фактори, което даде повод на критиците на промените да заговорят, че институциите ще се използват като „бухалка“ срещу неудобния бизнес.

Богомил Николов, Асоциация „Активни потребители“: „Не може парламентът да приема нещо в последния момент, да го публикува днес в 7-8 часа сутринта. Неяснотите са повече за бизнеса – някои детайли, които ги касаят пряко. За потребителите мисля, че ситуацията е сравнително проста. Закръгляванията са неизбежни, те ще се случат. Само че при този курс ние отдавна сме казвали, че потенциалът е по-скоро за закръгляване надолу.“

Бизнесът на Даниела Стоянова съществува от 35 години. В магазина ѝ за дрехи е приемала и българските левове преди деноминацията, готова е да приема и евро. Още от края на юли е надписала новите етикети.

Даниела Стоянова, собственик на магазин за дрехи: „Това ни отне около 2 седмици – ръчно писани на всички етикети. Всичко в магазина е приравнено по курса на БНБ. Нямаме нито една закръглена цена.“

И въпреки че още от юни някои търговци въведоха двойното обозначаване, все още има заблудени клиенти. На места някои първо изписват цените в евро, а после в левове.

Даниела Стоянова, собственик на магазин за дрехи: „И по-млади, и по-възрастни хора – абсолютно всички са заблудени. Като влязат, казват: ‘А, каква ниска цена!’, ама това било в евро.“ „Имам притеснения не от две цени на етикетите, а защо цените се качват постоянно нагоре.“ Спас Наков, жител на с. Дъбрава: „Ако ме питате директно – не го искам еврото. Не че съм престарял 100 години, на 70 съм, но нещо ме притеснява.“

Йордан Червенков, жител на с. Дъбрава: „Стига да има евро, да има лева – оправяме се ние. И паундове дайте, със всичко се оправяме.“ Богомил Николов, Асоциация „Активни потребители“: „Държавата подготвя насоки, но те не са още публикувани. Мога само да гадая какво ще бъде представено. Това, което съм виждал като чернова – препоръчва актуалната цена да бъде първа, т.е. левовата.“

Предвижда се при недобросъвестно формиране на цени, установено от регулаторите, търговците да подлежат на имуществени санкции – от 5000 лева до 1 милион лева за най-големите фирми.