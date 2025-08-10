Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са изпепелени

11 екипа на Пожарната ще останат да следят и през нощта големия горски пожар в района на Сунгурларе. През целия ден днес ситуацията беше изключително динамична.

Силният вятър на няколко пъти смени посоката си и разгаряше огъня като създаде опасност за близкото село Скала. Екипите на терен не позволиха стихията да навлезе в населеното място. И днес по въздух гасиха два шведски самолета и хеликоптер от базата в Ново село. Гората между селата Скала и Бероново продължава да гори. Изпепелени са над 10 хил. дка.