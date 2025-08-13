БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
У нас По света
Най-малко 3 са жертвите на екстремно високите температури в Европа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
Червен код за опасно горещо време с температури над 40 градуса е обявен в части на Италия, Франция, Испания, Португалия и Балканите

опасната жега края юни европа задушава първата гореща вълна лятото снимки
Най-малко 3 са жертвите на екстремно високите температури в Европа. Те са и причината за бушуващите предимно в южната част на континента пожари.

Червен код за опасно горещо време с температури над 40 градуса е обявен в части на Италия, Франция, Испания, Португалия, Балканите.

В Испания най-малко 6000 души са евакуирани заради пожари в няколко региона на страната.

Тежка остава ситуацията в Португалия - повече от 1300 огнеборци и техника гасят стотици огнища.

До евакуация се стигна на места в Черна гора, Хърватия и Албания.

Гърция поиска помощ от Европейския съюз за овладяване на пожарите. Критична е ситуацията на Пелопонес, пожари има и по гръцките острови.

#Испания #червен код #опасни горещини #опасно горещо време #жертви #гореща вълна #жеги #Италия #Европа #Франция

