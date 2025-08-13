БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие...
Чете се за: 03:40 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пеевски поиска Агенцията за публичните предприятия и контрол да бъде закрита

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Тя е наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Делян Пеевски
Снимка: БТА
Слушай новината

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска Агенцията за публичните предприятия и контрол да бъде закрита. Тя е наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

В профила си във Фейсбук Пеевски написа че, за да бъдат защитени интересите на хората държавните имоти и предприятия трябва да останат там, където са, а собствеността трябва да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища, детски градини и жилища.

Първата стъпка за изпълнението на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, както и да бъде разработена стратегия за управление на собствеността на всяко министерство, община и държавна структура, допълва Делян Пеевски.

#Агенция за публичните предприятия и контрол #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
2
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
3
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
4
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от...
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
5
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана...
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
6
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Политика

Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм
Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм
Линията на бедност: Кабинетът предлага да стане 764 лева Линията на бедност: Кабинетът предлага да стане 764 лева
Чете се за: 00:52 мин.
"БСП – Обединена левица" с позиция за държавните имоти "БСП – Обединена левица" с позиция за държавните имоти
Чете се за: 03:12 мин.
Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Чете се за: 03:32 мин.
"Продължаваме Промяната“ сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство наКомисията за противодействие на корупцията "Продължаваме Промяната“ сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство наКомисията за противодействие на корупцията
Чете се за: 03:05 мин.
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост е внесена в парламента Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост е внесена в парламента
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Най-малко 3 са жертвите на екстремно високите температури в Европа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Влак с опасни материали дерайлира в щата Тексас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Среща на европейски лидери преди разговора Тръмп - Путин
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кръгла маса за шарката по животните: Търси се решение за спасяване...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ