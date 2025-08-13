Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска Агенцията за публичните предприятия и контрол да бъде закрита. Тя е наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

В профила си във Фейсбук Пеевски написа че, за да бъдат защитени интересите на хората държавните имоти и предприятия трябва да останат там, където са, а собствеността трябва да се използва за изпълнението на ангажиментите към хората - да се строят училища, детски градини и жилища.



Първата стъпка за изпълнението на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, както и да бъде разработена стратегия за управление на собствеността на всяко министерство, община и държавна структура, допълва Делян Пеевски.