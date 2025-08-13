Даниел Боримиров: За цяла България е хубаво Левски да продължи напред

Даниел Боримиров сподели мнението, че за цяла България ще е хубаво Левски да продължи напред в квалификациите на Лигата на конференциите. „Сините“ ще имат визита на Сабах в мач от третия кръг на третия по сила турнир, а техният изпълнителен директор е уверен във възможностите на футболистите. Срещата ще бъде изиграна утре от 19:00 часа българско време в Баку.

На заминаване за азербайджанската столица той е говори още за представянето на столичани, които измъкнаха първия мач с 1:0 в София.

"Спокойни не можем да бъдем. Мисля, че сме добре подготвени. Надявам се, че ще изиграем добре тактически мача и ще излезем като победители. Мач с мач не си прилича. За нас най-важното е футболистите да изпълнят това, което треньорът им постави като задачи. Мустафа Сангаре е футболист, който физически е много добре. Мисля, че щеше да ангажира поне двама души. Хулио Веласкес е анализирал добре отбора на Сабах“, коментира един от ръководителите на тима от „Герена“.

„Не е само за Левски хубаво да продължи в Европа. Хубаво за България е повече отбори да продължават напред. Виждате българският футбол на какво ниво е. Трябва да се събудим и да изкачваме стъпалата. Когато има нещо окончателно и двете страни са стигнали до споразумение, ние ще ви информираме“, поясни Боримиров.